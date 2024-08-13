Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал Алексея Смирнова, переговорившего с гауляйтером временно оккупированных территорий (ВОТ) Запорожской области Евгением Балицким, захватчики планируют вывезти часть жителей Курщины на курорты Приазовья.

В частности, Смирнову и Балицкому удалось договориться — российских переселенцев из приграничья Курской области разместят в санаториях и пансионатах на побережье Азовского моря, на отрезке от Бердянска до Кирилловки.

Кроме того, временный губернатор Курской области уверен, что в краткосрочной перспективе ему удастся укомплектовать первые рейсы для доставки россиян в пункты временного размещения на территории Запорожья.

При этом, Смирнов утверждает: в Курскую область якобы прибыли «запорожские волонтеры», цель которых — оказать помощь жителям «тут, на месте».

Ранее наш информационный портал писал о том, что РФ принуждает молодежь на ВОТ Донетчины «активно» вступать в отряды для отправки на «помощь» в Курскую область.