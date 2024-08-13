Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Bloomberg, ни Москва, ни Киев не стремятся прерывать поставки газа через газостанцию Суджа в Курской области РФ.

Начало боевых действий в Курской области спровоцировало рост стоимости газа до самого высокого уровня в рамках 2024 года, поскольку европейские покупатели опасаются полного перекрытия транзита этого ресурса.

Однако, и Киев, и Москва не намерены отказываться от обеспечения Европы газом, так как у Украины средствами от транзита «голубого топлива» перекрываются жизненноважные нужды экономической сферы, разрушенной войной, — около 1 млрд долларов/ежегодно, при этом, государства ЕС остаются крупнейшими покупателями российского газа.

Кроме того, Киев также хочет выглядеть как надежный партнер Брюсселя, надеясь на то, что страны ЕС станут активнее использовать украинские подземные газохранилища.

Ранее мы писали о том, что Путин называл «цели» наступления украинских сил в Курской области.