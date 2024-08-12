В понедельник, 12 августа, глава Кремля в ходе оперативного совещания заявил, что цель наступления украинских сил в Курской области – остановить наступление ВС РФ по «полному освобождению территории Новороссии», пишет «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

По словам диктатора, также «целью» боев в приграничном регионе России является попытка Киева посеять раздоры в обществе страны-агрессора, запугать ее граждан и ударить по внутренней политической ситуации.

Путин пообещал дать «достойный ответ» Украине и в очередной раз заявил, что якобы государство-террорист достигнет всех поставленных перед собой целей. Российский лидер добавил, что потери Сил обороны «драматически увеличиваются», в частности среди подразделений, которые перебрасываются к границе.

Напомним, британское издание сообщило, что РФ может совершить «акт мести» за бои в Курской области в виде масштабной комбинированной атаки на правительственные объекты в Киеве.