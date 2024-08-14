Как информирует «НБН» со ссылкой на постановление, размещенное на официальной странице Кабмина, теперь военнообязанные соотечественники, находящиеся за границей и проигнорировавшие обязательность корректировки своих военно-учетных данных, не смогут рассчитывать на получение немалого перечня услуг, связанных с управлением авто и идентичным транспортом.

В частности, в документе уточняется — мужчинам призывного возраста, не актуализировавшим военно-учетные данные, запрещено предоставлять услуги:

обмена или получения водительского удостоверения (даже первого), включая случаи потери или похищения прав;

государственной регистрации/перерегистрации, снятия с учета автотранспортных средств.

Помимо всего указанного, международные почтовые отделения не станут осуществлять пересылку водительских удостоверений и свидетельств о регистрации автотранспортных средств.

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