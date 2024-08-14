Как сообщает «НБН» со ссылкой на пояснение вице-премьера/главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, опубликованное «Укринформом», Кабмином разрабатывается ряд изменений к нормам действующего законодательства, которым предусматривается расширение ответственности при отказе от принудительного вывоза с опасных территорий.

По словам Верещук, данный процесс инициирован на основании многочисленных требований со стороны военных, и, судя по всему, вскоре данные «неотложные изменения», вступят в законную силу.

В частности, чиновница заявила — завтра, 15 августа, правительство приступит к рассмотрению конечного результата вышеописанных корректировок законодательства относительно усиления ответственности за неисполнение приказов по принудительной эвакуации в соответствии с алгоритмом действий ГСЧС, Нацполиции и каждого причастного, «кто на этом направлении задействован».

Ранее мы писали о том, что Верещук рассказывала, какими путями украинцы могут выехать из оккупации.