Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-аккаунт «Схем», на спутниковых фотоснимках, сделанных Planet Labs, можно рассмотреть — украинскими ударными беспилотниками эффективно поражена северо-западная часть аэропорта, то есть практически полностью разрушен ряд авиаангаров.

По мнению эксперта Анатолия Храпчинского, в этих вражеских сооружениях размещалась техническо-эксплуатационная составляющая, занимающаяся ремонтом и обслуживанием самолетов.

Следует отметить, что «Борисоглебск» используется ВКС РФ для базирования самолетов Су-25, Су-30, Су-34 и Су-35, применяемых путинскими войсками для совершения регулярных воздушных ударов корректируемыми/управляемыми авиационными бомбами (КАБами) вдоль всей линии боевого соприкосновения, включая мирные прифронтовые города Украины.

Фото — facebook.com/corruption.schemes

Фото — facebook.com/corruption.schemes

Фото — facebook.com/corruption.schemes

Ранее наш информационный портал писал о том, что росСМИ сообщали о потерях оккупантов в результате ночного дронового удара по аэродромам в РФ.