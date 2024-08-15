Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль оперативно-стратегической группировки войск (ОТГВ) «Харьков», путинская армия начала активно проводить перераспределение сил, таким образом осуществляя подготовку к интенсификации штурмов оборонных позиций ВСУ в Харьковской области

В частности, в окрестностях Глубокого «освободители» провели перекомпоновку сил и средств 11 танкового полка 18 мотострелковой дивизии, одновременно осуществляя поиск и эвакуацию санитарных потерь, и готовясь к началу штурмовых действий с целью возвращения утраченных плацдармов. При этом, под Липцами наблюдается переброска формирований 2 мотострелкового батальона 7 мотострелкового полка «второй армии мира» для совершения «внутренней ротации».

Кроме того, на этой же локации, враги осуществляют одиночное перемещение личного состава 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса, стремясь закончить эвакуационные мероприятия и расширить логистическое обеспечение, игнорируя отказ «хороших русских», служащих в указанных подразделениях в выполнении боевых и спецзадач.

Также, в Волчанске захватническая армия перемещается в центральных кварталах города, намереваясь продолжить штурмы на фоне воздушной разведке и артиллерийских обстрелов позиций ВСУ.

Ранее мы писали о том, что в Силах обороны объясняли, почему враги снизили интенсивность атак КАБами на Харьковском направлении.