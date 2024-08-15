Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал местной областной прокуратуры, численность раненых из-за ракетного удара государства-террориста по объектам припортовой гражданской инфраструктуры города Одесса выросла до двух человек.

В соответствии с данными, которыми располагает следственная группа, в среду, около 7 часов 30 минут вечера, «вторая армия мира» нанесла ракетный удар по вышеописанной инфраструктуре в Одесской области.

В результате вражеской атаки, ранения различной степени тяжести у двух человек — 39-летней сотрудницы морпорта и 43-летнего водителя зерновоза.

Сейчас, под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры инициировано начало досудебного расследования по факту несоблюдения законов и обычаев войны (согласно части 1 статьи 438 «Уголовного кодекса Украины»).

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