Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение спикера оперативно-тактической группировки войск «Северск» Вадима Мысника, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», из-за активности вражеских диверсионно-разведывательных групп и интенсификации обстрелов приграничья, власти Сумской области вынуждены вводить дополнительные меры.

По словам Мысника, все вышеописанное, запрет на нахождение граждан в определенном периметре рядом с украинско-российской границе, прежде всего, связан с общей высокою степенью активности боевых действий на Сумском направлении.

Таким образом, с учетом обстрелов и угрозой проникновения российских диверсантов, созданы условия, призванные обеспечить безопасность гражданского населения и военных, то есть вводятся дополнительные ограничительные мероприятия относительно пребывания в 20-километровой зоне.

Спикер «Северска» резюмировал:

Мы должны контролировать передвижение определенной части людей, чтобы уменьшить скопление у границы.

Ранее наш информационный портал писал о том, что легионеры Буданова демонстрировали уничтожение укрытий и фортификаций РФ в приграничье Сумщины.