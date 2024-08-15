Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания Sky News, Силы обороны Украины, судя по всему, задействовали в период проведения операции на Курщине британские боевые танки Challenger-2.

Источники издания уверены — разрешение Лондона затрагивает поставленные Украине танки Challenger-2, однако сведений, в какой именно местности и когда, украинские армия успела бросить в бой указанную западную бронетехнику, включая и российскую местность, пока нет.

Впрочем, можно основываться на том, что мощнейшая 82 десантно-штурмовая бригада, с прошлого года эксплуатирующая эти британские основные боевые танки, частично участвует в «Курской наступательной операции», то есть применение Challenger-2 весьма вероятно.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ раскрывали некоторые детали планирования операции по прорыву в Курскую область.