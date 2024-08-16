Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение главы Министерства внутренних дел Игоря Клименко, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», из-за постоянных ударов со стороны РФ, из Сумской области пока успели эвакуировать менее 50 процентов граждан, которые могли бы выехать на более безопасные территории страны.

По словам Клименко, на текущем этапе эвакуированы 21 000 украинцев, которые проживали в приграничных районах Сумской области. В частности, соответствующие структуры заявили о готовности вывозу из фактически прифронтовой зоны, еще не 25 000 желающих.

Глава правоохранительного ведомства подчеркнул: 75 процентов от эвакуированного населения Сумской области составляют несовершеннолетние, то есть дети.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в ВСУ объясняли введение ограничений на передвижение граждан в приграничье Сумщины.