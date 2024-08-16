Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-профиль Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, от председателя Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэлы Белл прозвучало заявление — полученные свидетельства от освобожденных наших военных лишь подтверждают системность практики пыток в российском плену.

В рамках рабочей встречи с секретарем Координационного штаба Дмитрием Усовым, глава Миссии ООН подчеркнула — в грядущий доклад организации будет внесен расширенный тематический раздел, касающийся вопросов относительно содержания украинских военнопленных в тюрьмах страны-агрессора и на временно оккупированных территориях, не исключая и изучение того, как содержаться пленные «хорошие русские» в Украине.

Кроме того, Усов и Белл также обсудили текущие инициативы Координационного штаба, нацеленные на интенсификацию переговорного процесса и возвращение граждан нашей страны из российского плена.

Ранее мы писали о том, что Лубинец заявлял — обмен военнопленными с РФ в формате «всех на всех» в ближайшее время невозможен.