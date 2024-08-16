Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), российско-оккупационная армия не прекращает активных наступательных действий в Донецкой области, что указывает на одно — российский генералитет предпочитает продвижение на востоке Украины, вопреки операции ВСУ в Курской области.

В соответствии с аналитикой Института изучения войны, «вторая армия мира» продолжает тактические действия, намереваясь взять в окружение Силы обороны юго-восточнее Покровска. В частности, на геолокационных кадрах, обнародованных 14 и 15 августа, можно рассмотреть — «освободители» несколько продвинулись восточнее Покровска в районе Гродовки и юго-восточнее от Покровска под Николаевкой, Желанным и Орловкой (предположительно, что последние два населенных пункта захвачены оккупантами).

Эксперты ISW отмечают — РФ лишь приступил к переброске некоторых подразделений, стараясь отреагировать на кризисную ситуацию на Курщине, однако типы и места дислокации этих формирований свидетельствуют о том, что российское командование продолжает отдавать приоритет наступлению в Украине.

Ранее мы писали о том, что в ISW перечисляли угрозы для РФ и режима Путина, которые создало вторжение в Курскую область.