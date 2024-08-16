Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании, украинская армия уже успела продвинуться в глубину Курщины около 10-25 километров, и линия фронта сейчас протянулась на 40 километров.

По мнению аналитиков военной разведки Британии, вопреки тому, что государство-террорист заранее соорудило оборонительные линии и ввела пограничные войска в данном приграничном районе, все эти силы и средства армии Путина оказались не готовы противостоять нескольким штурмовым батальонам ВСУ.

Впрочем, исходя из наблюдений британской разведки, после «первоначальной растерянности», российский генералитет все же отправил дополнительные войска в регион, перебросив «живую» силу» с других участков фронта, в задачи которой, в том числе, войдет возведение дополнительных оборонительных позиций, «в попытке остановить продвижение Украины».

Ранее мы писали о том, что операция ВСУ в Курской области не заставила РФ снизить темпы наступления на востоке Украины.