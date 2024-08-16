Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное замглавы Министерства энергетики Украины Светланы Гринчук в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», в Украине со следующей недели вероятно возобновление почасовых графиков отключения «света» по достаточно предсказуемым причинам.

По словам Гринчук, в предвыходной день, 16 августа, не прогнозируется введение отключений электричества, но, начиная с уик-энда, синоптики обещают существенное повышение температурных показателей, и это, соответственно, спровоцирует значительный рост потребления электроэнергии.

Кроме того, согласно метеорологическим прогнозам, с понедельника ожидается еще более повышенная температура, попросту — жара, и по этой причине, энергетики будут вынуждены применять графики отключений.

Ранее мы писали о том, что в Минэнерго сообщали, возможно ли введение почасовых графиков отключений света с приходом жары.