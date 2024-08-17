Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «АТЕШ», дислоцирующаяся в Красногоровке российско-захватническая армия вынуждена заполнять пробелы оборонного потенциала алкоголиками и нарушителями дисциплины.

В частности, это подразделение собрало всех боеспособных военнослужащих для отправки на сдерживание прорыва ВСУ в Курской области, таким образом оголив оборонные позиции бригады на Донецком направлении, — в рядах «освободителей» остались одни алкаши и «недисциплинированные» военнослужащие.

Кроме того, в отношении любого военнослужащего, от рядового до офицера (даже за небритость), за появление в населенном пункте в неопрятном виде, автоматически заводится дисциплинарное дело, предусматривающее последующую «командировку» в штурмовые отряды.

В «АТЕШ» подчеркнули — пока на данном участке фронта ожидали подкрепления для закрытия имеющихся дыр, практически весь личный состав бригады, в приказном порядке, перенаправили партиями на усиление армии Путина на Курском направлении.

Ранее мы писали о том, что операция ВСУ на Курщине пока не заставила РФ замедлить наступление в Украине.