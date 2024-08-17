Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Wall Street Journal, Пентагон не раскрывает Украине разведывательную информацию, касающуюся целей на территории РФ, поскольку в Белом доме опасаются признания США способствующими операции Сил обороны в Курской области.

Исходя из слов неуказанного американского функционера, Вашингтон не знал о подготовке операции в Курской области, а после прорыва ВСУ, США подчеркнули свой запрет на применение дальнобойных ракет ATACMS для атак на Россию.

Впрочем, Украина задействовали в операции на Курщине американские бронемашины Bradley и Stryker, воспользовавшись разрешением США на расширенное реагирование в период активизации наступления РФ в Харьковской области.

Также, стало известно — планирование «Курского прорыва» началось в первые месяцы лета, после успешных дроновых ударов Украины по инфраструктуре админцентра региона и последующего уничтожения российских систем наблюдения на пограничном посту по дороге к Курску.

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали, почему ВСУ не удалось повторить успех «Курского прорыва» на Белгородщине.