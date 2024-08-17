Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), в воскресенье, 11 августа, ВСУ вступили в механизированные боестолкновения на территории Белгородской области рядом с пограничным пунктом пропуска «Колотиловка» северо-западнее административного центра региона, и смогли продвинуться на 10 километров (приблизительно), находясь под мощными авиаударами и артиллерийским огнем со стороны «второй армии мира».

По мнению аналитиков ISW, в этом районе ВС РФ оказались лучше подготовленными к отражению «трансграничных» атак Сил обороны, чем это наблюдалось в Курской области. В частности, здесь россияне успели установить большую численность противотанковых укреплений («зубов дракона») вдоль линии границы, одновременно плотно заминировав территорию и подтянув больше сил и средств.

Также, согласно свидетельствам украинских бойцов, артиллерийские подразделения, операторы БПЛА и авиация армии Путина практически сразу начали осуществлять удары по ВСУ во время пересечения границы в Белгородской области 11 августа, что указывает на одно — на этом участке не повторилась «оперативная неожиданность», достигнутая 6 августа при прорыве в Курскую область. В итоге, в четверг, 15 августа, бронетехнике Сил обороны вновь пришлось пересечь границу Белгородщины, но уже для эвакуации остатков личного состава украинской армии.

В Институте изучения войны сделали вывод — вполне возможно, что путинская армия отдает приоритет в защите лишь определенных участков границы, поскольку операция ВСУ на Курщине продолжается.

Ранее мы писали о том, что операция ВСУ в Курской области не заставила РФ отказаться от наступления на востоке Украины.