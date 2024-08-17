Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-профиль МИД Украины, все подобные обвинения со стороны государства-террориста являются абсолютно ложными «месседжами».

В отечественном внешнеполитическом ведомстве уверяют — власти Украины не имеют ни желания, ни потенциальных возможностей провести какие-либо вышеописанные «акции», то есть РФ обязана прервать тиражирование небезопасной лжи.

В частности, Украина так и привержена соблюдению нормативов «Договора о нераспространении ядерного оружия», а также не располагает любой разновидностью «грязных бомб» и не намерена их изготавливать или покупать.

Спикер МИД Георгий Тихий акцентировал:

Когда РФ впервые распространила эту чушь в 2022 году, мы пригласили миссию МАГАТЭ, которая полностью опровергла эту ложь. С тех пор ничего не изменилось.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в МИД комментировали угрозу Минска о закрытии посольства Украины.