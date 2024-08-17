Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-профиль 47 отдельной механизированной бригады, появилось видео, свидетельствующее о блестяще проведенной эвакуации бойцов с одновременной «демилитаризацией» российско-оккупационных войск.

В частности, на впечатляющем видео можно рассмотреть — вояки «второй армии мира» попытались приблизиться практически вплотную к нашим бойцам.

Однако, после филигранной «работы», проделанной 155-миллиметровой украинской артиллерией, экипаж бронированной машины пехоты Bradley, попросту «выкосил» лесопосадку с помощью скорострельной пушки Bushmaster и тем самым спас жизни наших воинов, позднее вывезя защитников к ключевым позициям бригады.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ демонстрировали, как «прожарили» российскую технику с десантом.