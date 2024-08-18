Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал местного губернатора Василия Голубева, в Ростовской области (РФ) ночью и утром этого воскресенья, 18 августа, вследствие успешного удара «неизвестными» беспилотниками, произошло масштабное возгорание на объекте топливной инфраструктуры.

По словам Голубева, в западной и юго-восточной частях данного региона, силами и средствами ПВО «второй армии мира» якобы «эффективно» отражена атака БПЛА самолетного типа.

Впрочем, из-за падения обломков сбитых дронов-камикадзе в периметре промышленных складов, расположенных в районе Пролетарска, произошло возгорание дизельного топлива, которое не удалось локализировать, поскольку российских пожарных «разогнала» повторная атака беспилотников, осуществленная около 5 часов 30 минут воскресного утра.

Российские соцсети показали, как полыхает нефтебаза после удара дронов-камикадзе:

Ранее мы писали о том, что 3 августа, из-за «прилетов» БПЛА в Ростовской области горели склады, военный аэродром и нефтебаза.