Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, ни о каких массовых эвакуационных мероприятиях из Курской области на ВОТ Запорожской области речи не идет, поскольку сейчас фиксируются исключительно единичные случаи подобного переселения.

По словам Федорова, наблюдается приезд первых «гастролеров» из Курской области, которых российские «власти» расселяют в пансионатах временно захваченной Кирилловки. В частности, из сотен «отжатых» россиянами баз отдыха, только несколько, например, «Жемчужина Таврии», смогла принять эвакуированных «отдыхающих» курян. Кроме того, в Бердянске, Приморске и прочих городах Приазовья также не замечается существенного потока эвакуированных «туристов».

Таким образом, «вбросы» РФ относительно начала масштабной эвакуации курян на ВОТ являются очередным пропагандистским шагом, цель которого — продемонстрировать «заботу» о своих и выпросить дополнительные средства у Кремля.

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали, почему ВСУ не удалось повторить успех «Курского прорыва» в Белгородской области.