Как информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию «Россия-1», самоназначенный президент Беларуси Александр Лукашенко полагает — действия Украины на Курщине являются попыткой спровоцировать РФ на масштабное применение оружия, включая ядерное.

По словам Лукашенко, Украина сформировала для порыва в Курскую область «мощные силы» с привлечением «наемников-поляков». При этом, президент страны-союзницы России уверен — путинская армия в состоянии «снести» украинских военных, которые, на данный момент, взяли под контроль более 80 населенных пунктов в данном регионе.

Кроме того, белорусский диктатор считает — «Украина уже денацифицирована»:

Нет там уже этих нациков. Денацифицированная Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Лукашенко передавал россиянам технику из действующих подразделений армии Беларуси.