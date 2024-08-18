Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение главы Покровской городской военной администрации (ГВА) Сергея Добряка, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», «вторая армия мира» продолжает активное наступление и заняла позиции в 11 километрах от окрестностей города.

По словам Добряка, на территории Покровска все еще остается более 59 000 человек (из довоенных 86 000 населения). При этом, город не прекращает готовиться к обороне, как и все остальные населенные пункты на Донетчине.

Глава Покровской ГВА акцентировал:

У нас в области за каждым городом закреплено подразделение, боевая бригада. Разработаны планы обороны города.

Кроме того, в непрерывном порядке проходит возведение фортификационных сооружений, чтобы воспрепятствовать оперативному захвату Покровска армией Путина, которой город необходим для улучшения логистического потенциала на данном направлении.

Фото — deepstatemap.live

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