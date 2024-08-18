Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) «Харьков», российско-оккупационная армия в северной части Харьковщины не прекращает попыток наступления.

Под селом Глубокое, «вторая армия мира» на передовых плацдармах провела перегруппировку штурмовых подразделений и переместила логистическую поддержку. Также, здесь фиксируются случаи отказа «живой силы» армии Путина выдвигаться на позиции или атаковать защитников.

В городе Волчанск «освободители» нормализовали процесс взаимодействия подразделений 4 добровольческой штурмовой бригады и 1009 мотострелкового полка 68 мотострелковой дивизии 6 армии, осуществив ротацию штурмовых формирований с целью интенсификации локальной наступательной кампании.

В окрестностях Липцов резко возросла численность «трехсотых» оккупантов, которых не вывозят в тыл, оставляя в обороне.

Под Старицей наблюдается сокращение боевой активности путинских войск, поскольку россияне переоборудуют свои оборонные позиции.

Фото — deepstatemap.live

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