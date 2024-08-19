Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании, в пятницу, 9 августа, «Роскомнадзором» была перекрыта передача данных в зашифрованном мессенджера Signal, якобы для предотвращения использования этого инструмента в «экстремистских или террористических целях».

Одна из версий вышеописанного запрета — недопущение распространения сведений, касающихся прорыва Сил обороны на Курщину, что, подчеркивают британские аналитики, — «крайне маловероятно»

В частности, предполагается, что поскольку к Signal подключены многие независимые российские журналисты и активисты-оппозиционеры, стремящиеся обойти всеобъемлющую структуру электронного мониторинга в РФ, прежде всего, «Систему оперативно-розыскных мероприятий» (СОРМ) ФСБ, доступ к мессенджеру мог быть закрыт по этой причине.

В соответствии с данными Минобороны Великобритании, в таком контексте ограничение Signal, судя по всему, направлено на усиление потенциала властей РФ в рамках мониторинга и ограничения сопособов э-коммуникации частных граждан, враждебно настроенных касательно режима Путина.

Британская разведка резюмировала:

Это происходит в то время, когда правительство РФ запрещает независимые медийные организации и блокирует YouTube и службу обмена сообщениями WhatsApp. Меры направлены на усиление государственного контроля за доступом к СМИ и информации в России.

Ранее мы писали о том, что разведка Великобритании раскрывала, какого ценного ресурса не хватало армии Путина.