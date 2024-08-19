Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-профиль командования Десантно-штурмовых войск ВСУ, границу нашим воинам удалось пересечь весьма оперативно, и вопреки хаотичным намерениям армии Путина взять Силы обороны в окружение, россияне не смогли воплотить подобные планы в действительность.

По словам одного из десантников, Силы обороны «нормально заехали», а поскольку вражеские пограничники не ожидали таких действий, то их всех «разобрали» прямо на блокпосту, вместе с трансформатором, таким образом лишив путинские войска связи. Впрочем, кое-где на Курщине российская армия иногда оказывала мощное сопротивление, но, в итоге, даже леса и поля кукурузы не спасли рашистов от ударов украинских беспилотников.

Также, механик водитель БТР «Страйкер» Александр вспомнил негативные моменты:

Мы услышали, что нас начали вертушки искать. Мне кажется, они летали так, что нас не видели. Но и мы вели себя тихо. Потому что если себя выдать, то нас бы всех накрыли. Они летали над нами. Было довольно страшно.

Ранее мы писали о том, что в ISW сообщали, сколько живой силы РФ перебросила из Украины на защиту Курщины.