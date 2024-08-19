Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу федерального правительства Германии, в Украину передан очередной пакет военной поддержки.
В частности, в рамках данного пакета, направленного на усиление оборонного потенциала Украины, ВСУ получат:
- 1 комплекс противовоздушной/противоракетной обороны IRIS-T SLS;
- 14 000 артснарядов 155-миллиметрового калибра;
- 10 аквадронов;
- 26 беспилотников разведывательного назначения VECTOR;
- некоторый объем средств для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 6 экскаваторов;
- 1 бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer-2;
- 55 000 индивидуальных аптечек;
- 700 штурмовых винтовок MK-556;
- 10 снайперских винтовок HLR-338;
- 50 винтовок CR-308.
Ранее наш информационный портал писал о том, что Шольц объяснял, как Москва сможет остановить развертывание США ракетных комплексов в Германии.
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