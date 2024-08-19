Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу федерального правительства Германии, в Украину передан очередной пакет военной поддержки.

В частности, в рамках данного пакета, направленного на усиление оборонного потенциала Украины, ВСУ получат:

1 комплекс противовоздушной/противоракетной обороны IRIS-T SLS;

14 000 артснарядов 155-миллиметрового калибра;

10 аквадронов;

26 беспилотников разведывательного назначения VECTOR;

некоторый объем средств для обезвреживания взрывоопасных предметов;

6 экскаваторов;

1 бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer-2;

55 000 индивидуальных аптечек;

700 штурмовых винтовок MK-556;

10 снайперских винтовок HLR-338;

50 винтовок CR-308.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Шольц объяснял, как Москва сможет остановить развертывание США ракетных комплексов в Германии.