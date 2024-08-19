Как информирует «НБН» со ссылкой на Instagram-аккаунт юриста Алины Охтень, существуют как минимум, один законный способ, позволяющий избежать подобных финансовых кар.

По словам Охтень, в первую очередь, сотрудникам ТЦК/СП необходимо доказать отсутствие возможности получения сведений об уклонисте из прочих госреестров, а не только из «Оберіга». В частности, «военкомы» должны предоставить доказательства того, что направляли запросы во все соответствующие властные структуры, ведущие такие реестры.

Прежде всего, процесс, который проходил с 18 мая по 16 июля текущего года, был нацелен не столько на корректировку военно-учетных данных потенциальных военнослужащих, сколько на уточнение контактной информации, и не затронул около 30 позиций, среди которых: семейный статус, наличие образования, место работы, состояние здоровья и прочее.

Таким образом, если ТЦК/СП не проведены надлежащие действия, касающиеся поиска информации в иных госреестрах, это является предпосылкой для обжалования штрафа в суде.

Ранее мы писали о том, что в Минцифры сообщали, при каких условиях провайдеры и мобильные операторы могут забронировать весь штат сотрудников.