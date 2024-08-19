Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Радио Свобода», фотоснимки, сделанные со спутника, продемонстрировали масштаб последствий от повторного удара украинскими дронами-камикадзе по базе «Росрезерва» (после первой атаки прошло не более 15 дней).

На «космических» кадрах можно рассмотреть сгоревшие цистерны с дизельным топливом, размещенные в периметре ФГКУ комбината «Кавказ» компании «Росрезерв» (располагается в районе города Пролетарск в Ростовской области). Масштабное возгорание, как уже понятно, было спровоцировано дроновым ударом Украины.

В соответствии с информацией росСМИ, второй ударный беспилотник взорвался на территории топливного хранилища, когда пожарные попытались ликвидировать/локализировать последствия попадания первого дрона.

Ранее мы писали о том, как в ночь на воскресенье, 18 августа, полыхала нефтебаза на Ростовщине.