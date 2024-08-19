Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт Илона Маска, американский бизнесмен прокомментировал слова главаря чеченских террористов Рамзана Кадырова.

Прямой текст Маска:

Вы серьезно настолько отсталые, что думаете, будто я подарил Cybertruck русскому генералу? Это потрясающе…

Следует отметить, что компанией Tesla еще в ноябре прошлого года запрещена перепродажа пикапов Cybertruck на протяжении первого года после приобретения: если владелец все-таки пожелает это сделать, то перед реализацией он обязан запросить у производителя письменное разрешение на осуществление сделки, предоставив ему преимущественное право на выкуп, или же заплатить штраф в 50 000 долларов. Так что не совсем понятна легальность покупки Кадырова, так как Tesla вряд ли напрямую работает с РФ.

Ранее наш информационный писал о том, что штурмовики ВСУ подтверждали разгром «кадыровцев» в Курской области.