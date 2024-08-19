Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-профиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, специалисты-саперы недавно ликвидировали 60 «опасных мячиков», которыми были снаряжены российские ракеты.

Как стало известно, данные боеприпасы были выявлены на месте падения частей вражеской ракеты воздушного базирования Х-101 на территории одного из лесопарковых хозяйств столицы: взрывоопасные предметы осторожно переместили на подрывную площадку и уничтожили.

Спасатели подчеркнули — эти «опасные мячики» отличаются серебристым цветом и таким видом могут привлекать внимание детей. Особую осторожность необходимо соблюдать по одной причине — когда компоненты ракеты разлетаются и падают на земную поверхность, часть из них не детонирует, и ожидает, пока их коснутся, чтобы разорваться.

В ГСЧС акцентировали:

Ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним и сразу сообщайте о таких находках на 101.

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Ранее мы писали о том, что РФ может осуществить «акт мести» за бои на Курщине, целью станут объекты в Киеве.