Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, опубликованное в «РБК-Украина», российскими захватчиками фактически разграблен заповедник «Аскания-Нова», расположенный в оккупированной части данного региона.

По словам Прокудина, «освободители» не просто разрушают «Асканию-Нову», но и намеренно вывозят животных на Крымский полуостров или на территорию страны-агрессора. Таким образом, можно смело утверждать — заповедника больше не существует, поскольку ограблен он «капитально».

Кроме того, глава Херсонской ОВА добавил — население Херсонщины еще продолжительное время будут сталкиваться с негативными последствиями российского теракта на Каховской ГЭС, вопреки надеждам на развитие жизни и восстановление экосферы: затоплены не только заповедники, но и сельскохозяйственные угодья.

Прокудин резюмировал:

Мнения ученых и природозащитников разделились. Одни говорят, что не надо восстанавливать Каховскую ГЭС, а все экономически подкованные люди говорят — нужно, потому что область не выживет.

Ранее мы писали о том, что на ВОТ Херсонщины «власти» РФ усилили вербовку населения в путинские войска.