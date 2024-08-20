Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-аккаунт члена оборонного комитета украинского парламента нардепа Вадима Ивченко, накануне, 19 августа, в повестку дня Рады не был включен законопроект № 11379-д, касающийся прохождения военной службы в рамках мобилизации особами, не достигшими возраста в 25 лет.

По словам Ивченко, комитетом по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки этот документ был целиком поддержан. Однако, поскольку формирование повестки дня контролируется руководством Верховной Рады, коалицией и большинством, рассмотрение документа решили перенести на неопределенный срок.

Народный избранник добавил: существует некоторая вероятность, что проект закона № 11379-д все же вынесут на голосование в краткосрочной перспективе, и, судя по всему, документ поддержат большинством голосов, но, когда именно — неизвестно.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минцифры сообщали, при каких условиях провайдеры и мобильные операторы могут забронировать весь штат сотрудников.