Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Bloomberg, украинский лидер Владимир Зеленский призывал правительства стран-партнеров поспособствовать возвращению мужчин-украинцев призывного возраста из-за рубежа в Украину, но получил отказ.

В частности, Зеленский попытался убедить страны-союзники активнее помогать вернуть в Украину побольше мужчин в призывном возрасте (18-60 лет), в рамках недавних двусторонних встреч.

Впрочем, правительственные функционеры, от Польши до Венгрии, открыто объявили — они не намерены отправлять беженцев обратно, пока в Украине не прекратилась война.

Дополнительным фактором подобного отказа стало и том, что в некоторых государствах Евросоюза ощущается недостаток рабочей силы, покрыть который могут именно украинцы, то есть еще одна причина — совершенно экономического, а не гуманитарного характера.

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