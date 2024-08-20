Как информирует «НБН» со ссылкой на материал CBS News, экс-глава Белого дома Дональд Трамп, являющийся претендентом на пост президента США от республиканцев, заявил, он сможет согласиться с результатами проигранных выборов, если будет уверен — данный процесс прошел в «свободных и честных» рамках.

Помимо всего указанного, Трамп полагает, что если потерпит фиаско в президентской кампании, то США завалятся в штопор, подобный 1929 году [экономический кризис известный как «Великая депрессия»].

Впрочем, миллиардер добавил — на предыдущих идентичных выборах фиксировалось множество сложностей, однако остается надежда, что в течение минувших четырех лет, было проведено хоть что-то, сделавшее процедуру волеизъявления американцев «свободной и честной».

Трамп резюмировал:

Если я увижу, что у нас будут честные и свободные выборы, а я надеюсь, что смогу это сказать, — вы не увидите более благородного человека, чем я. Я благородный человек.

Ранее мы писали о том, что Трамп сосредоточится на сдерживании Китая, если победит на президентских выборах в США.