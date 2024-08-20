Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале главы Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича, в ночь на вторник, 20 августа, российско-оккупационная армия нанесла очередной дроновый удар по центральному региону Украины.

По словам Райковича, силы и средства ПВО Украины отработали достаточно результативно. Однако, на территории одной из общин в Александрийском районе, обломки ликвидированного российско-иранского дрона-камикадзе смогли повредить несколько крыш, оконных пролетов и заграждений в ряде частных домовладений. Также, зацепило и два автотранспортных средства.

Глава Кировоградской ОВА добавил, что пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет, а все соответствующие службы своевременно выезжали на места инцидентов.

Райкович резюмировал:

Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы! Вместе мы сильны! Украина победит!

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский сообщал — армия Путина наносит удары по Днепропетровской области с территории Запорожской АЭС.