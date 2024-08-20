Как информирует «НБН» со ссылкой на российский Telegram-канал «Новости Ростова/161.RU», в течение последних трех суток на нефтебазе «Кавказ» (Пролетарск, рядом с Сальским районом) не прекращается ликвидация масштабного возгорания.

Как стало известно из российских СМИ, на предприятии в Пролетарске, успешно атакованном украинскими беспилотниками, пожаром охвачена площадь в 10 000 квадратных метров.

При этом, несмотря на вовлечение в ликвидацию/локализацию возгорания не менее 500 мастных пожарных, огонь погасить так и не удается, поскольку дроновый «прилет» пришелся на 10 огромных топливных резервуаров.

С результатами эффективной атаки Сил обороны нашей страны можно ознакомиться чуть ниже:

Ранее наш информационный портал писал о том, что кадры из космоса подтверждали эффективность дронового удара ВСУ по нефтебазе в Ростовской области.