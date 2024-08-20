Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука, продемонстрировавшего соответствующее видео, пилоты Воздушных сил фактически ежедневно наносят результативные удары по объектам армии Путина на Курском направлении.

По словам командующего Воздушными силами, на кадрах можно рассмотреть, как украинским истребителем проводится «денацификация» подземного вражеского пункта управления/координирования планирующей авиационной бомбой AASM-Hammer [является французским всепогодным интеллектуальным боеприпасом противодействия класса «воздух-земля», разработанным Safran Electronics & Defense].

Олещук подвел итоги:

Спасибо за работу! Вместе — к победе!

Ранее наш информационный портал писал, что в понедельник, 19 августа, Олещук показывал кадры удара по речному мосту на Курщине.