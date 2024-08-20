Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-каналы нардепов Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко, завтра, 21 августа, глава отечественного энергетического ведомства Герман Галущенко должен отчитаться перед парламентом касательно текущей сомнительной «атмосферы» в высших эшелонах министерства.

Прямой текст Железняка:

Парламент поддержал решение безотлагательно вызвать на завтра Министра энергетики Германа Галущенко с докладом о роли министерства в [борьбе] с коррупцией в энергетическом секторе.

Безусловно, поводом для вызова Галущенко являются подозрения НАБУ, вынесенные чиновникам из окружения министра, объявленные в течение последнего месяца.

При этом, Гончаренко сообщил — за такой «дисциплинарный» вызов проголосовали 270 избранников народа.

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