Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление офицера бригады «Рубеж» Владимира Черняка (Нацгвардия), опубликованное «Эспрессо», лишь благодаря эффективности действий и тактической смекалке защитники смогли «выдавить» армию Путина с ранее занятых позиций на Харьковщине.

По словам военного, на Харьковском направлении столкновения не прекращаются, но в зоне, контролируемой 4 бригадой «Рубеж», российской-оккупационная армия не совершает активных штурмовых действий, поскольку вынуждена осуществлять внутренние ротации, восполняя потери в «живой силе» и бронетехнике, нанесенные защитниками.

Вышеописанных успехов бойцам Нацгвардии удалось добиться благодаря использованию имеющиеся ресурсов и преимуществ ландшафта Харьковской области — именно это позволяет эффективно отражать вражеские атаки и заставлять «освободителей» переходить в глухую оборону.

Черняк акцентировал:

…Несколько дней назад на [Харьковском] направлении, где стоит бригада, были проведены успешные контрнаступательные действия, благодаря которым удалось выбить врага с позиций, захваченных ранее.

Фото — espreso.tv

Ранее мы писали о том, что 18 августа в ВСУ рассказали о ситуации в Глубоком, Волчанске, Липцах и Старице.