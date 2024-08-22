Как информирует «НБН» со ссылкой материал издания The Warzone, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал о результатах украинской дроновой атаки на аэродром «Саваслейка» российско-захватнических войск (Нижегородская область РФ), осуществленной около недели назад, 16 августа.

По словам Буданова, вышеописанным ударом украинскими дронами-камикадзе по территории аэродрома «Саваслейка» на Нижегородщине, уничтожены, по крайне мере, один истребитель-перехватчик МиГ-31 (по классификации Североатлантического Альянса — Foxhound), который является носителем гиперзвуковых аэробалистических ракет «Кинжал», а также два транспортных самолета Ил-76 (по классификации Североатлантического Альянса — Candid).

Ранее наш информационный портал писал о том, что Буданов раскрывал малоизвестные подробности, касающиеся «марша справедливости» Пригожина.