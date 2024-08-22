Как информирует «НБН», со ссылкой на мнение, обнародованное в Telegram-канале главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрея Коваленко, судя по всему, некоторые подразделения путинской армии, защищающие Курскую область, оказались в оперативном окружении.

Прямой текст главы ЦПД:

В Курской области часть российских войск практически «в котле». В то же время, в эфирах у россиян все стабильно.

Следует отметить, что ранее западные эксперты предполагали — не менее 3 000 «хороших русских» могли попасть в так называемый «Курский котел», поскольку ВСУ приближались к закрытию «кармана» у реки Сейм: до осуществления окружения, защитникам оставалось продвинуться на расстояние в 5 километров.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Кремль запустил информационную кампанию, направленную на «приуменьшение» успехов ВСУ в Курской области.