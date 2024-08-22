Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал «Новини.LIVE», 5 197 российских ракет были нацелены на объекты гражданской инфраструктуры, и лишь 1 998 — на военные, при этом, наши «защитники неба» смогли ликвидировать 9 272 «Гераней-2/Шахедов» из 13 997, таким образом «обесценив» намерения государства-террориста.

В частности, армия Путина осуществляла атаки на мирные города страны огромным количеством ракет различных модификаций и классов, стоимость которых варьировалась в диапазоне от 165 000 до 210 млн долларов: в небе над Украиной, страна-агрессор «сожгла» не менее 50 млрд 395 млн 115 тыс. долларов.

Кроме того, при стоимости «Герани-2/Шахеда» около 375 000 долларов, Кремль израсходовал не менее 6 млрд 993 млн 125 тыс. долларов на закупку или производство данных иранско-российских дронов-камикадзе.

В целом, затраты Путина на воздушную войну против Украины выглядят нижеуказанным образом:

Фото — novyny.live

Ранее мы писали о том, действительно ли у Германии недостаточно средств на оказание военной помощи Украине.