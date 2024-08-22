Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Крым.Реалии», вопреки словам губернатора региона Андрея Бочарова об отражении атаки БПЛА на авиабазу «Мариновка» и уничтожении большей части дронов, на территории объекта Минобороны РФ все же возникло масштабное возгорание, о чем свидетельствуют снимки с орбиты.

Этим утром жители Калача-на-Дону выкладывали кадры с происходящим, жалуясь на звуки пролета беспилотников, работу ПВО, а также интенсивную стрельбу на аэродроме, сопровождаемые оглушительной детонацией. При этом, население военного городка уже успели эвакуировать.

Впрочем, основываясь на фотоснимках, сделанными NASA, в ночь на четверг, на территории «Мариновки» возникло сразу несколько пожаров, судя по всему, охвативших не менее 30 военных самолетов и 8 грузовиков, которые были на кадрах еще 19 августа.

Фото — t.me/krymrealii

Фото — t.me/krymrealii

Ранее мы писали, что в соцсетях обнародовали кадры пожара на «Мариновке».