Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщения в российских Telegram-каналах Baza, ASTRA и SHOT в городе Калач-на-Дону, ранним утром этого четверга, 22 августа (около 4 часов), прогремела серия взрывов из-за «прилетов» беспилотников.

Российские медиа рассказывают — силы и средства местной ПВО якобы «сбили» не менее двух БПЛА: один дрон ликвидировали за несколько километрах от аэродрома, а обломки второго — «упали на бытовку неподалеку, в результате чего она вспыхнула». Судя по всему, дело касается военного аэродрома «Мариновка», расположенного в поселке Октябрьский, приблизительно в 20 километрах от Калача-на-Дону.

При этом, жители Калача-на-Дону уверяют — возгорание точно произошло на территории аэродрома: предварительно были слышны от 6 до 10 «сильных хлопков» во время воздушного удара по аэродрому.

С видео результатов «прилетов» можно ознакомиться ниже:

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