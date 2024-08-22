Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США Ричарда Вермы, опубликованное «Голосом Америки», Госдеп США считает визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину весьма весомым событием, в особенности, на фоне интенсивных попыток РФ по дестабилизации устоявшегося глобального мирового порядка.

Исходя из слов Вермы, на текущем этапе жизненно необходимо «защитить и сохранить» данный международный порядок, и вопреки продолжительным взаимоотношениям Нью-Дели и Москвы, Моди все же подтвердил свою твердую пересмотренную позицию, сообщив, — «сейчас не время для войны, а время для мира».

Кроме того, заместитель госсекретаря США намекнул на изменение взглядов Индии на действия РФ, добавив, что все общемировое сообщество обязано противостоять атакам, вторжениям, нападениям на гражданское население или убийству детей в медучреждениях (удар по «Охматдету»), что в последнее время регулярно совершает государство-террорист в Украине.

Ранее мы писали о том, что американские дипломаты предупреждали о вероятных ударах РФ по Украине 24 и 25 августа.