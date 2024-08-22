Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал, размещенный в официальном Facebook-профиле Военно-морских сил ВСУ, недавно была проведена успешная операция в районе Кинбурнской косы у побережья Черного моря в Николаевской области.

Как стало известно, одним из подразделений ВМС ВСУ была осуществлена атака на склад с боеприпасами и топливом, вследствие которой объект уничтожили.

На кадрах непродолжительного видео можно рассмотреть, как украинский дрон-камикадзе бьет по вражеским целями: после сброса боеприпаса произошел взрыв, а также вспыхнуло сильное возгорание.

Впрочем, в ВМС ВСУ не уточняли, в какую именно дату был «демилитаризован» вышеописанный склад российско-оккупационных войск на Николаевщине.

Ранее наш информационный портал писал о том, что ранним утром четверга, 22 августа, Волгоградская область была атакована украинскими БПЛА — полыхает аэродром «Мариновка».