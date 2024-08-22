Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление главы Минсоцполитики Оксаны Жолнович, опубликованное «Укринформом», вскоре правительство Украины внедрит «профессиональный» вид накопительной пенсионной системы.

В частности, обновленным механизмом будет учитываться 2 фактора: количество лет, отработанных гражданином и суммарный объем взносов, уплачиваемых ежемесячно. Эти две цифры станут «конвертировать» в определенную численность баллов: каждый балл равен 30 процентам от усредненной зарплаты в конкретном году, и, если потенциальный пенсионер отработал минимум 15 лет и подключился к инновационной пенсионной системе, то получит право на треть от «минималки».

Жолнович акцентировала:

В то же время солидарный вклад в пенсионную систему составляет 18 процентов, а мы возвращаем 40 процентов. Это прирост в 2 раза — ни один банк такого прироста не дает.

Глава Минсоцполитики добавила, что внедрение профессиональных накоплений запланировано на 2026 год, что позволит человеку скопить еще не менее 20 процентов от своего заработка на протяжении жизни, и это одновременно с действием солидарной системы гарантирует пенсионную выплату в 60 процентов от зарплаты.

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