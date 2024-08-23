Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал «Радіо Свобода», спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил потопление Украиной российского парома «Конро-Трейдер» в морпорту «Кавказ» на Краснодарщине.

По словам Плетенчука, указанный паром являлся важнейшей составляющей цепочки военной логистики армии Путина, позволявшей регулярно перекрывать потребности российско-оккупационных войск.

Спикер ВМС ВСУ указал: в первую очередь данный паром поставлял горюче-смазочные материалы, однако, помимо этого, вражеское плавсредство также транспортировало системы вооружений и боеприпасы.

Впрочем, чем именно украинская армия ударила по «Конро-Трейдеру», спикер ВМС ВСУ пока раскрывать не стал.

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